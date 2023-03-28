في صيدا ومحيطها...يمتهنان سرقة الأجزاء الخارجية للمكيّفات "compresseur"

في صيدا ومحيطها...يمتهنان سرقة الأجزاء الخارجية للمكيّفات "compresseur"

بعدما حصلت في الآونة الأخيرة عمليات سرقة طالت العديد من الأجزاء الخارجية للمكيّفات” ضاغط هواء “compresseur من مدينة صيدا والبلدات المجاورة، كثّفت مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي إجراءاتها، ونتيجة المتابعة الحثيثة، توصّلت إلى كشف هوية الفاعلَيْن وتحديد مكان تواجدهما وتمكنت من القاء القبض عليهما، وهما:



ع. م. (من مواليد عام ٢٠٠٤، لبناني)

أ. م (من مواليد عام ٢٠٠٣، لبناني) شقيق الأول



باستماعهما، اعترف الأول بسرقة /25/ "ضاغط هواء compresseur" من أماكن مختلفة في مدينة صيدا ومحيطها، كما صرّح الثاني بمعاونة شقيقه في عمليات السرقة. كذلك اعترفا بتعاطيهما المخدّرات.



أودعا مخفر صيدا الجديدة لإجراء المقتضى القانوني بحقهما بناءً على إشارة القضاء المختص.