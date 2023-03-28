اعتصام لسائقي الشاحنات في مرفأ بيروت

اعتصام لسائقي الشاحنات في مرفأ بيروت

نفذ عدد من سائقي الشاحنات في مرفأ بيروت اعتصاماً تحذيرياً أمام البوابة 14، حيث أقدموا على إقفال بوابات المرفأ كافة.



وحذر سائقو الشاحنات من المماطلة التي تقوم بها نقابة مالكي الشاحنات عبر عدم تطبيق نص قانون العمل اللبناني ان كان لجهة الدوام الرسمي لساعات العمل اي ثماني ساعات عمل او تحسين الاجور او لجهة اعطاء العمال والسائقين في المرفأ بدل النقل اليومي الرسمي ودفع التعويضات العائلية ودفع الساعات الاضافية في العمل.

