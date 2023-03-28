محضر ضبط في حق سوبرماركت في كفرجرة لعرضه مواد منتهية الصلاحية

جال مفتشون من مكتب مصلحة الإقتصاد الإقليمي في محافظة الجنوب ضمن جولاتهم الرقابية المستمرة لحماية أمن المواطن الغذائي على قرى في قضاء جزين شملت مناطق روم، أنان، كفرفالوس، كفرجرة.وجرى كيل ورصرصة محطات المحروقات ومراقبة الملاحم والسوبرماركت في المنطقة. وتم تنظيم محضر ضبط في سوبرماركت في كفرجرة بعد العثور على مواد غذائية منتهية الصلاحية، وعلى أثرها حضرت عناصر من جهاز أمن الدولة في مكتب جزين.