0min

مجهولون سرقوا أدوات كنسية وصلبانًا من كنيسة مار أنطونيوس البدواني في الهري - شكا

مجهولون سرقوا أدوات كنسية وصلبانًا من كنيسة مار أنطونيوس البدواني في الهري - شكا





أقدم مجهولون على سرقة كنيسة مار أنطونيوس البدواني في الهري التابعة لرعية شكا، بواسطة الخلع والكسر، وسرقوا أدوات وأواني كنسية وصلبانا وذخيرة مار أنطونيوس.



وتقوم الأجهزة الأمنية بتحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين.