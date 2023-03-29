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القاضي قبلان يستمع غدًا الى إفادة القاضية عون على خلفية دعوى قدح وذم تقدم بها ضدها رئيس الحكومة

القاضي قبلان يستمع غدًا الى إفادة القاضية عون على خلفية دعوى قدح وذم تقدم بها ضدها رئيس الحكومة



يعقد المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان جلسة عند الساعة 11:00 من قبل ظهر غد الخميس في قصر العدل في بيروت للإستماع إلى إفادة النائبة العامة الإستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، وذلك على خلفية دعوى قدح وذم تقدم بها ضدها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.