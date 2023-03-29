توقيف سوريين في جزين بتهمة السرقة

أوقفت مخابرات الجيش - مكتب أمن جزين، صباح اليوم، شخصين من التابعية السورية في مدينة جزين لاقدامهما على السرقة. وضبط لديهما جرار زراعي ومعادن مختلفة.



وقد بوشر التحقيق معهما لمعرفة شركائهما وعمليات السرقة التي قاما بها. ثم تم نقلهما الى فرع المخابرات في صيدا للتوسع في التحقيق.