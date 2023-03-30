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الأمن العام يوقف شخصًا في برجا حوله شبهات أمنية
أمن وقضاء
2023-03-30 | 05:19
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الأمن العام يوقف شخصًا في برجا حوله شبهات أمنية
توقيف شخص في برجا حوله شبهات أمنية
دهمت عناصر من "معلومات الامن العام"، ليل أمس منزلا في بلدة برجا - حي زاروت.
وأوقفت، شخصاً من التابعية السورية حوله شبهات أمنية.
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