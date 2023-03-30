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الأمن العام يوقف شخصًا في برجا حوله شبهات أمنية

توقيف شخص في برجا حوله شبهات أمنية



دهمت عناصر من "معلومات الامن العام"، ليل أمس منزلا في بلدة برجا - حي زاروت.



وأوقفت، شخصاً من التابعية السورية حوله شبهات أمنية.