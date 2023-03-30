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سرقت مبلغا ماليا كبيرا ومجوهرات من منزل مخدومها وفرّت مع أحد الأشخاص... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها وعلى أخرى ساعدتها

أمن وقضاء
2023-03-30 | 08:24
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سرقت مبلغا ماليا كبيرا ومجوهرات من منزل مخدومها وفرّت مع أحد الأشخاص... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها وعلى أخرى ساعدتها
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سرقت مبلغا ماليا كبيرا ومجوهرات من منزل مخدومها وفرّت مع أحد الأشخاص... وشعبة المعلومات تلقي القبض عليها وعلى أخرى ساعدتها

إليكم تفاصيل ما حصل...

بتاريخ 20-3-2023، ادّعى أمام فصيلة زوق مصبح أحد المواطنين ضدّ العاملة المنزلية لديه (م. ا. من مواليد عام ۱۹۹۳، أثيوبية الجنسية) التي أقدمت بالتاريخ ذاته على سرقة خزنة حديدية من داخل منزله الكائن في محلّة "نيو سهيلة" وبداخلها مبلغ حوالي 70 ألف دولار أميركي ومجوهرات بقيمة حوالى 20 ألف دولار أميركي، ولاذت بالفرار إلى جهة مجهولة، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

وعلى إثر ذلك، باشرت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها في موقع حصول عملية السرقة، وبنتيجة المتابعة الاستعلامية والتقنيّة، تبيّن أن الخادمة غادرت بعد تنفيذ عملية السرقة على متن دراجة آلية يقودها شخصٌ مجهول.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريّات التي قامت بها الشّعبة، تبيّن أن سائق الدّراجة يُدعى: ع. م. (من مواليد عام ۱۹۸۲، سوري الجنسية) الذي توارى عن الأنظار بعد عملية السّرقة.

وبتاريخ 22-3-2023، وبعد متابعة محترفة، أوقفت إحدى دوريّات الشّعبة العاملة المنزلية في منزل صديقتها (ت. و. من مواليد عام ١٩٩٤، اثيوبية الجنسية) في محلّة الحازمية، وضبط بحوزتها مبلغ ماليّ قدره 14640 دولارا أميركيا، و850 يورو، وعشرون دولاراً كنديا.

وبالتحقيق مع (م. ا.)، اعترفت بما نُسِبَ إليها لجهة سرقة الخزنة والفرار برفقة الثّاني، وأنها تقاسمت المسروقات معه في منزله بحضور زوجته، حيث كانت حصّتها مبلغ 15000 دولار أميركي. بعدها اختبأت لدى صديقتها (ت. و.) في الحازمية، التي تم توقيفها أيضًا. وبالتحقيق مع الأخيرة، اعترفت أنها خبّأت صديقتها لقاء بدل مادي بعد علمها بتورّطها بعملية السّرقة.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أوقفت الشّعبة زوجة المشتبه به الفار، المدعوة (س. ف. من مواليد عام ۱۹۹۱، سورية الجنسية) في محلّة السهيلة. وبالتحقيق معها، اعترفت أن زوجها حضر برفقة الاثيوبية (م. ا.) وبحوزتهما خزنة حديدية، وقام زوجها بفتحها وتقاسم المبلغ الموجود بداخلها مع الفتاة الإثيوبية، وأنها قامت بالاحتفاظ بنصيب زوجها من السّرقة إلى حين قيامه بأخذ الأموال والفرار إلى جهةٍ تجهلها.

وتم تسليم المبلغ المضبوط بحوزة (م. ا.)  إلى المدّعي.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقّ المذكورتين وأودعتا المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف المتورّط الثالث.
 
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

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نيو سهيلة

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