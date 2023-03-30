توقيف 7 متورطين في اشكال وقع في منطقة الحارة البرانية - طرابلس

توقيف 7 متورطين في اشكال وقع في منطقة الحارة البرانية - طرابلس

أوقفت دورية من مديرية المخابرات بالجيش 7 مواطنين لتورطهم في إشكال وقع في منطقة الحارة البرانية - طرابلس بتاريخ 26 / 3 /2023، وتخلَّله إطلاق نار ما أدى إلى إصابة شخص. وضبطت في منازلهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفِين بإشراف القضاء المختص، ويجري العمل لتوقيف بقية المتورطين.