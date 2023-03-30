توقيف شخص خلال مداهمات للجيش في بعلبك

توقيف شخص خلال مداهمات للجيش في بعلبك

دهمت قوة من الجيش عدة منازل في منطقة تل الأبيض ـــ بعلبك، حيث أوقفت المواطن (ع.ص.)، وضبطت آليات مختلفة بلوحات مزورة ومواد أولية لتصنيع الكبتاغون وآلة لتنشيف الكوكايين وكمية منها، إضافة إلى كمية من الذخائر والمخدرات.