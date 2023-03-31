الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
النار بالنار
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اتصال هاتفي أنقذ امرأة من تعنيف زوجها الذي أوقفته فصيلة القبة... إليكم تفاصيل ما حصل

أمن وقضاء
2023-03-31 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اتصال هاتفي أنقذ امرأة من تعنيف زوجها الذي أوقفته فصيلة القبة... إليكم تفاصيل ما حصل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
1min
اتصال هاتفي أنقذ امرأة من تعنيف زوجها الذي أوقفته فصيلة القبة... إليكم تفاصيل ما حصل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 26-03-2023، ورد اتصال الى غرفة عمليات طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي حول اقدام شخص على تعنيف زوجته في محلة جبل محسن. وعلى الفور، وبعد التنسيق بين الغرفة المذكورة وفصيلة القبة، توجّهت دورية من هذه الفصيلة بمؤازرة من إحدى دوريات سرية طرابلس الى المكان، وعند الدخول إلى المنزل، كانت تفوح رائحة دخان حشيشة الكيف، ووجدوا امرأة قد تعرضت للتعنيف، وألقوا القبض على زوجها، ويدعى: ج. ع. (من مواليد عام 1985، سوري) والذي تبيّن أنه يقوم بترويج المخدرات وتعاطيها. وبتفتيش مكان اقامته، عُثِرَ على مسدّس حربي، حقيبة بداخلها كمية من حشيشة الكيف وزنها حوالى 2 كلغ، 59 حبة مخدّرة، ميزان حساس، مبلغ مالي قدره 1,357 دولارا أميركيا و4 ملايين ليرة لبنانية، و10،000 ليرة سورية.

وبحسب بلاغ هذه المديرية العامة، فقد أودع الموقوف مكتب مكافحة المخدرات الإقليمي - طرابلس في وحدة الشرطة القضائية للتوسّع في التحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختصّ.
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

تعنيف

جبل محسن

LBCI التالي
روجيه مرشد سعود غادر منزله في القصيبة ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئًا؟
المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية أعلنوا الإضراب أسبوعا
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-02-18

قوى الأمن: طفلان تعرضا للتعذيب والتعنيف من قبل والدهما وزوجته وعناصر مخفر السعديات تحررهما

LBCI
امن وقضاء
2023-03-27

حاول سرقة كابلات كهربائية ومعدّات من داخل شركة كهرباء لبنان في فتري..فوقع بقبضة قوى الأمن

LBCI
امن وقضاء
2023-03-22

قوى الأمن: القبض على من ابتزّ وهدّد سفارتين في لبنان بواسطة بريده الإلكتروني

LBCI
امن وقضاء
2023-03-22

مولوي: القوى الأمنية جاهزة لحماية الأملاك العامّة وأملاك المواطنين وحفظ الأمن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:26

روجيه مرشد سعود غادر منزله في القصيبة ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
04:32

المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية أعلنوا الإضراب أسبوعا

LBCI
أمن وقضاء
02:34

كانوا بصدد تهريب مخدّرات داخل منقل الى بلجيكا.. وشعبة المعلومات تحبط مخططهم (صور)

LBCI
أمن وقضاء
17:37

توقيف شخص خلال مداهمات للجيش في بعلبك

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2023-03-01

كركي فسخ العقد مع طبيبين وصيدلية

LBCI
علوم وتكنولوجيا
2023-03-30

باحثون ومدراء تنفيذيون دعوا للتوقف موقتًا عن أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة: عليها أن تقدم شيئا ايجابيا

LBCI
فنّ
06:15

ساشا دحدوح توقّعت "النار بالنار" قبل 15 عاماً... حلمت بالتمثيل مع جورج خباز (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
09:21

وزير التربية يحدد عطلة عيد الفصح لدى الطوائف المسيحية الكاثوليكية والارثوذكسية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:59

في متحف بيروت.. حفلٌ لجوقةِ الاطفال في قرى الاطفال SOS بالتعاون مع كورال الفيحاء

LBCI
أخبار لبنان
07:53

لينارتشيتش: الاتحاد الأوروبي متضامن مع الفئات الأكثر ضعفا

LBCI
أخبار لبنان
03:40

سجيع عطية للـLBCI: اللجان النيابية فعّالة وهي تغطي عجز عمل الحكومة وعمل التشريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:27

فيرغسون وفينغر أول مدربين ينضمان إلى قاعة مشاهير الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:14

ما مصير العام الدراسي ٢٠٢٣-٢٠٢٤؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

مبادرة "مستقبل الاستثمار" تنظم قمة تحت عنوان priority في ميامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

أزمة يواجهها مرضى غسيل الكلى في عدد من المستشفيات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:59

لبنان يقاتل لاعادة النازحين الى سوريا...والمجتمع الدولي لا تنده ما في حدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

الوفد البرلماني اللبناني أنهى زيارته لبروكسيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر كاذب
11:10

ما صحة اعلان سلامة دفع رواتب القطاع العام على سعر صيرفة 40000 ل.ل؟

LBCI
اقتصاد
02:59

ارتفاع سعر البنزين.. ماذا عن المازوت والغاز؟

LBCI
خبر عاجل
06:08

مصرف لبنان يجدد العمل بالتعميم رقم 161

LBCI
خبر عاجل
07:44

معلومات للـLBCI: بدء تحويل رواتب موظفي القطاع العام على سعر صيرفة ٦٠ ألفًا إبتداءً من بعد ظهر الجمعة

LBCI
خبر عاجل
11:04

الجزيرة نقلا عن مساعدة وزير الخارجية الأميركي: لبنان ليس لديه مخرج آخر من أزمته سوى التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

LBCI
حال الطقس
01:45

المنخفض الجوي ينحسر اليوم... فكيف سيكون طقس أحد الشعانين؟

LBCI
أخبار لبنان
07:00

وزير المالية يصدر 5 قرارات... ماذا جاء فيها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

هذه هي الزيادات على معاشات القطاع الخاص

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة