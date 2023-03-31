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روجيه مرشد سعود غادر منزله في القصيبة ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2023-03-31 | 09:26
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روجيه مرشد سعود غادر منزله في القصيبة ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئًا؟
روجيه مرشد سعود غادر منزله في القصيبة ولم يعد... هل تعرفون عنه شيئًا؟
عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:
- روجيه مرشد سعود (مواليد عام 1994، لبناني الجنسية) الذي غادر منزل ذويه الكائن في القصيبة منذ حوالي /3/ أيام إلى جهة مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه، علمًا أنه يعاني من أمراض عصبية ونفسية.
وطلبت المديرية من الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومات عنه أو عن مكان وجوده الإتصال بمخفر رأس المتن في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم: 380294-05، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
روجيه مرشد سعود
القصيبة
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