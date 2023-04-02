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شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت

شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت

أوقفت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بسرعة قياسية المشتبه به بالإعتداء ومحاولة إغتصاب الصحافية من الجنسية البريطانية في منطقة الواجهة البحرية في بيروت قرب KIDS MONDO التي حصلت بتاريخ 2023/3/29، والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

