دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

بيان صادر عن قوى الامن

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة أنه "بتاريخ 31/03/2023، أقدم مجهولون على الدخول الى مدافن الطائفة المسيحية في مدينة صيدا، وعملوا على تحطيم بعض الرموز الدينية وهي عبارة عن "صلبان"، و "تماثيل".



وعلى الفور، قامت شعبة المعلومات بالاستقصاءات والتحريات اللازمة وتمكنت من تحديد مكان تواجد الفاعلَيْن في صيدا، وهويّتيهما.



وبعد عمليّات الرصد والتعقّب، تمكنت من توقيفهما، وتبيّن أنّهما قاصران ويدعيان:



ا. ي. (مواليد عام 2008، لبناني)

ك. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)



وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وصرّحا أنّهما قاما بذلك بقصد الاذية والتخريب.



والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".