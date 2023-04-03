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دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

أمن وقضاء
2023-04-03 | 09:58
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دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
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دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

بيان صادر عن قوى الامن

اعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العامة أنه "بتاريخ 31/03/2023، أقدم مجهولون على الدخول الى مدافن الطائفة المسيحية في مدينة صيدا، وعملوا على تحطيم بعض الرموز الدينية وهي عبارة عن "صلبان"، و "تماثيل".

وعلى الفور، قامت شعبة المعلومات بالاستقصاءات والتحريات اللازمة وتمكنت من تحديد مكان تواجد الفاعلَيْن في صيدا، وهويّتيهما.

وبعد عمليّات الرصد والتعقّب، تمكنت من توقيفهما، وتبيّن أنّهما قاصران ويدعيان:

 ا. ي. (مواليد عام 2008، لبناني)
ك. ح. (مواليد عام 2008، لبناني)

وبالتحقيق معهما، اعترفا بما نسب إليهما، وصرّحا أنّهما قاما بذلك بقصد الاذية والتخريب.

والتحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختصّ".

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