الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
زهرة الثالوث 2
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات

أمن وقضاء
2023-04-03 | 11:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات

بيان صادر عن قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه بتاريخ 28/03/2023 وبينما كانت مواطنة بريطانية تقوم بممارسة رياضة المشي في محلة وسط بيروت -واجهة بيروت البحرية امام مبنى "الكيدز موندو" أقدم شخص مجهول على التحرش بها ومحاولة اغتصابها حيث قام بتمزيق ثيابها وضربها ومحاولة خنقها وفرّ إلى جهة مجهولة بعد تدخّل عدد من المارّة في المحلة. على أثر ذلك، تم نقلها الى مستشفى الجعيتاوي لتلقي العلاج نتيجة اصابتها بنوبة عصبية ورضوض في انحاء جسدها.

وبناء على توجيهات المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان الشديدة لقطعات قوى الأمن الداخلي، للعمل على توقيف الفاعل بالسرعة القصوى، ومن بينها شعبة المعلومات التّي باشرت اجراءاتها في موقع حصول الاعتداء، وتوصلت الى تحديد مكان اقامة المشتبه به في محلة الكرنتينا وكامل هويته وهي م. م. (مواليد عام 1993، سوري).

وبتاريخ 02/04/2023، وبعد عملية مراقبة نفّذتها القوة الخاصة في محلة الكرنتينا لمدة /24/ ساعة متواصلة، تمكنت من رصد المذكور في المحلة حيث تم توقيفه وضبط الدراجة الهوائية التي كان يستقلها وقت حصول الاعتداء.

بالتحقيق معه، اعترف أنه أقدم على محاولة اغتصاب المواطنة البريطانية مساء 28/3/2023 في محلة الواجهة البحرية مقابل الكيدز مندو حيث قام بتمزيق ثيابها. وعند مقاومتها له، أقدم على محاولة خنقها وكمّ فمها. وفي خلال مرور عدد من الأشخاص، فرّ من المكان على متن الدراجة الهوائية التي ضبطت بحوزته.

كما اعترف انه منذ حوالي الثمانية أشهر يقوم بملاحقة الفتيات بهدف التحرش بهن وملامسة أجسادهن وتحديدا الفتيات من الجنسيات الاجنبية ضمن مناطق الجميزة، والجعيتاوي، والروشة، والبيال، ومار مخايل، وكورنيش النهر. وأنه كان يقوم أحيانا بنزع ملابسه على الطرقات العامة والقيام بأعمال منافية للحشمة والآداب العامة أمام الفتيات والنساء وأنه نفّذ أكثر من /30/ عملية تحرش.

وأجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوط المرجع المختص.

وتعمّم المديرية العامة لقوى الامن الداخلي وبناء لاشارة القضاء المختص صورة المذكور على المواطنين، وتطلب ممّن وقعن ضحيتّه وخصوصاً من ادّعى ضدّ مجهول بقضايا تحرش، التواصل مع شعبة المعلومات على الرقم الساخن /1788/ والتوجه إلى فرع التحقيق في شعبة المعلومات الكائن في ثكنة المقر العام لقوى الامن الداخلي – الأشرفيّة.
 
 
 
 
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

قوى الأمن

لبنان

LBCI التالي
عصابة تنشط في نقل السيّارات المسروقة إلى الأراضي السوريّة...
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2023-03-27

حاول سرقة كابلات كهربائية ومعدّات من داخل شركة كهرباء لبنان في فتري..فوقع بقبضة قوى الأمن

LBCI
امن وقضاء
2023-03-22

قوى الأمن: القبض على من ابتزّ وهدّد سفارتين في لبنان بواسطة بريده الإلكتروني

LBCI
أخبار لبنان
2023-01-25

إطلاق برنامج دعم عناصر الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في الاسكوا.. شيا: لمساعدة الجنود فيما نلح على انتخاب رئيس وتشكيل حكومة

LBCI
اقتصاد
09:54

إجتماع زراعي بين القطاعين العام والخاص للتحضير لمشاركة لبنان في "إكسبو قطر" وزيادة صادرات المنتجات الزراعية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:58

دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما

LBCI
أمن وقضاء
04:40

عصابة تنشط في نقل السيّارات المسروقة إلى الأراضي السوريّة...

LBCI
أمن وقضاء
16:12

شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت

LBCI
أمن وقضاء
13:17

قوى الأمن الداخلي حاضرة لحماية المواطنين... إليكم أبرز التوقيفات في "الأمن أمانة"

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
10:36

الحلبي ترأس اجتماعا إداريا تربويا لإنقاذ العام الدراسي

LBCI
أخبار لبنان
09:14

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
أمن وقضاء
16:12

شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت

LBCI
خبر كاذب
04:52

هل فعلاً تساقط المطر الحمضي في أوهايو؟

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
10:33

جولة على أبرز نتائج الدوريات الاوروبية لكرة القدم

LBCI
أخبار لبنان
08:25

اتفاق بين نقابة اطباء لبنان في بيروت وشركات ادارة التأمين

LBCI
أخبار لبنان
06:09

حاصباني: لتُفتح أبواب مجلس النواب وتُفك القيود....وماذا قال عن زيارة فرنجية إلى باريس؟

LBCI
أخبار لبنان
05:03

جولة للوفد القطري على المرجعيات السياسية في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
04:10

مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
01:49

في اليوم العالمي للتوحّد.. مع الحب لا شيء مستحيلاً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

خطوط خلوية غير شرعية... خطر أمني وأرباح غير مشروعة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

اللبنانية كريستا ماريا تغني في مرحلة حاسمة في La Voix الكندي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إنتظار لنتائج زيارة سليمان فرنجية الباريسية.. وموفد قطري في بيروت الاثنين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
06:51

انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..

LBCI
اقتصاد
02:06

انخفاض بأسعار المحروقات..

LBCI
أخبار لبنان
09:14

وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز

LBCI
فنّ
05:09

نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"

LBCI
أمن وقضاء
16:12

شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت

LBCI
أخبار لبنان
04:10

مولوي يحدّد المواعيد: لتأمين الاعتمادات لاجراء الانتخابات البلدية والاختيارية...

LBCI
خبر عاجل
08:19

الجميل بعد لقاء الوفد القطري: من قال إن هناك مبادرة فرنسية في موضوع سليمان فرنجية؟ فالفرنسيون على تواصل مع الجميع واليوم لم ندخل في طرح الاسماء للرئاسة

LBCI
اقتصاد
08:38

الخليل: احتساب رواتب القطاع العام على 90 ألف مرتبط باجراءات مصرفية تمت قبل الاتفاق على سعر 60 الف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة