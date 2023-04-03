أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!

أطلق فلسطيني النار على زوجته وابنتيه في البرج الشمالي شرق صور، ثم اطلق النار على نفسه وفارق الحياة. الا أن الزوجة وابنتيه ما زلن على قيد الحياة وقد نقلن الى أحد مستشفيات صور، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام.