الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
25
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
25
o
الجنوب
26
o
البقاع
20
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
دهم منازل مطلوبين في بريتال... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
أمن وقضاء
2023-04-03 | 15:53
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
دهم منازل مطلوبين في بريتال... وهذا ما جرى ضبطه (صور)
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ ٣/ ٤/ ٢٠٢٣، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين بجرائم إطلاق النار وتجارة المخدرات في بلدة بريتال، حيث ضبطت كمية من حشيشة الكيف وعملة مزورة، بالإضافة إلى عدد من كاميرات المراقبة والأعتدة العسكرية والذخائر الحربية.
وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجيش
بريتال
دهم
مطلوبين
التالي
عصابة تنشط في نقل السيّارات المسروقة إلى الأراضي السوريّة...
شعبة المعلومات توقف المشتبه به بالإعتداء على الصحافية البريطانية في بيروت
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2023-02-24
الجيش: دهم منازل مطلوبين وضبط سيارات مسروقة وممنوعات في حورتعلا وبريتال
أمن وقضاء
2023-02-24
الجيش: دهم منازل مطلوبين وضبط سيارات مسروقة وممنوعات في حورتعلا وبريتال
0
امن وقضاء
2023-01-22
الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
امن وقضاء
2023-01-22
الجيش: عمليات دهم في بلدة الكنيسة - بعلبك ومقتل 3 من المطلوبين وإصابة أحدهم
0
أمن وقضاء
2023-01-04
الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة البقاع
أمن وقضاء
2023-01-04
الجيش: عملية دهم وتوقيف مطلوبين في منطقة البقاع
0
أمن وقضاء
2023-03-22
الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطنَين في منطقة البحصاص - طرابلس (صور)
أمن وقضاء
2023-03-22
الجيش: عملية دهم وتوقيف مواطنَين في منطقة البحصاص - طرابلس (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
0
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
0
أمن وقضاء
09:58
دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
أمن وقضاء
09:58
دخلا مدافن الطائفة المسيحيّة في صيدا وحطّما رموزًا دينيّة.. وشعبة المعلومات تلقي القبض عليهما
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:51
إصابة 16 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في جنوب سوريا
أخبار دولية
14:51
إصابة 16 شخصاً بانفجار عبوة ناسفة في جنوب سوريا
0
اقتصاد
2023-03-17
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
اقتصاد
2023-03-17
اسعار المحروقات الى ارتفاع... البنزين الى المليونين
0
علوم وتكنولوجيا
2023-04-02
"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
علوم وتكنولوجيا
2023-04-02
"قفل الدردشة"... واتساب يختبر ميزة جديدة لزيادة خصوصية المستخدمين
0
اقتصاد
2023-03-21
اسعار المحروقات تحلّق..
اقتصاد
2023-03-21
اسعار المحروقات تحلّق..
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء
تقارير نشرة الاخبار
13:49
شرطة نيويورك في حال تأهب تحسبا لمثول ترامب أمام المحكمة الثلاثاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:44
الانتخابات البلدية والاختيارية في موعدها قانوناً فهل ترجئها السياسة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:40
حركة قطرية باتجاه لبنان... فهل تمهّد لمخرج على مستوى رئاسة الجمهورية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
اتفاق جديد بين الأطباء وشركات التأمين...كيف يستفيد منه المواطن؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
ما هي تداعيات قرار لجنة المراقبة الوزارية لأوبك+؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:35
حقوق السحب الخاصة هل أنفقت بالكامل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
تقارير نشرة الاخبار
13:33
سرقةٌ طالت خطوط الخلوي... موظفون في دائرة الشبهة والتحقيقات على قدم وساق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
اعتداء على منشآت كهرباء لبنان يسقط ٣ أبراج للتوتر العالي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:21
بين ايران والسعودية... هذا هو مصير المحطات الحوثية في لبنان
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
اقتصاد
06:51
انخفاض اضافي بأسعار المحروقات..
2
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
أمن وقضاء
15:47
أطلق النار على زوجته وابنتيه ثم على نفسه وفارق الحياة!
3
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
أخبار لبنان
09:14
وزارة الاقتصاد حدّدت سعر ربطة الخبز
4
اقتصاد
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات..
اقتصاد
02:07
انخفاض بأسعار المحروقات..
5
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
فنّ
05:09
نانسي عجرم تحتفل مع بناتها بأحد الشعانين.. وتتلقى تعليقات مُستفزة: "هل هي مسيحية؟"
6
فنّ
04:58
كارلا حداد وقعت ضحية عملية نصب واحتيال... والمبلغ وصل الى 150 ألف دولار أميركي (فيديو)
فنّ
04:58
كارلا حداد وقعت ضحية عملية نصب واحتيال... والمبلغ وصل الى 150 ألف دولار أميركي (فيديو)
7
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:21
تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات
8
أخبار لبنان
13:14
انخفاض في سعر دولار "Sayrafa"
أخبار لبنان
13:14
انخفاض في سعر دولار "Sayrafa"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store