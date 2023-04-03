دهم منازل مطلوبين في بريتال... وهذا ما جرى ضبطه (صور)

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ ٣/ ٤/ ٢٠٢٣، دهمت قوة من الجيش منازل مطلوبين بجرائم إطلاق النار وتجارة المخدرات في بلدة بريتال، حيث ضبطت كمية من حشيشة الكيف وعملة مزورة، بالإضافة إلى عدد من كاميرات المراقبة والأعتدة العسكرية والذخائر الحربية.



وأفادت قيادة الجيش بأن المضبوطات سُلّمت إلى المرجع المختص وبوشر التحقيق.