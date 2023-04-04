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المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية أعلنوا فك الإضراب اعتبارا من الخميس
أمن وقضاء
2023-04-04 | 05:46
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المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية أعلنوا فك الإضراب اعتبارا من الخميس
حرصا على المصلحة العامة وافساحا في المجال أمام المعنيين لايجاد الحلول المناسبة، أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل النبطية فك الاضراب اعتبارا من صباح الخميس 6 نيسان 2023 على أن يقتصر العمل والجلسات في اليوم المذكور على الحالات المتعلقة بالموقوفين والمهل والقضايا المستعجلة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المساعدون القضائيون
قصر عدل
النبطية
الإضراب
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