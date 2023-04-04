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الجيش: توقيف مطلوب بجرائم مختلفة في منطقة المصنع - البقاع

أمن وقضاء
2023-04-04 | 10:11
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الجيش: توقيف مطلوب بجرائم مختلفة في منطقة المصنع - البقاع
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الجيش: توقيف مطلوب بجرائم مختلفة في منطقة المصنع - البقاع

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه بتاريخ ٣ / ٤ /٢٠٢٣، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المصنع - البقاع المواطن (د.ق.) لإقدامه على انتحال صفة شقيقه باستخدام أوراق ثبوتية تعود للأخير، ولوجود مذكرات توقيف في حقه بجرائم التواصل مع مطلوبين ومساعدتهم للعبور بطريقة غير شرعية بين لبنان وسوريا، وإطلاق رشقات نارية وقذائف آر بي جي، وسلب أحد المواطنين.

وأفادت قيادة الجيش بأن التحقيق بوشر مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.
 

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