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المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا: للتوقف عن العمل مدة أسبوع بدءًا من الإثنين المقبل

أمن وقضاء
2023-04-05 | 05:52
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المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا: للتوقف عن العمل مدة أسبوع بدءًا من الإثنين المقبل
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المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا: للتوقف عن العمل مدة أسبوع بدءًا من الإثنين المقبل

المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا: للتوقف عن العمل مدة أسبوع بدءًا من الإثنين المقبل

أعلن المساعدون القضائيون في قصر عدل صيدا في بيان "إطلاق صرخة تحذيرية عبر التوقف عن العمل كليًا وبدون أية إستثناءات لمدة أسبوع إعتبارًا من يوم الإثنين الواقع فيه 10 نيسان، عل هذه الصرخة تجد صداها عند من يعنيهم الأمر، آملين من المحامين وسائر المواطنين أن يتفهموا معاناتنا".

واعتبروا أنه "إزاء الدرك الخطير الذي آلت إليه أحوالهم المعيشية والذي أصبح يشكل تهديدًا جديًا وخطيرًا لحياتهم وحياة عائلاتهم، ونظرًا للتهميش الذي يعانون منه من السلطة السياسية التي تعين مواعيد جلسات لمعالجة أزمات الموظفين ثم لا تلبث أن تلغيها بشحطة قلم ودون أن يرف لها جفن ضاربة بعرض الحائط أبسط حقوقهم الإنسانية، إضافة إلى إنعدام الشروط الإنسانية وبديهيات مقومات العمل في قصور العدل من كهرباء ومياه ونظافة وقرطاسية، إزاء كل ذلك سنتوقف عن العمل إلى حين تحقيق أبسط حقوق المساعد القضائي براتب يحفظ كرامته وكرامة من يعول".

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المساعدون القضائيون

قصر عدل صيدا

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