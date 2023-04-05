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سرقة منزل في محلة أبو قمحة خراج بلدة حاصبيا

أمن وقضاء
2023-04-05 | 07:26
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سرقة منزل في محلة أبو قمحة خراج بلدة حاصبيا
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سرقة منزل في محلة أبو قمحة خراج بلدة حاصبيا

سرقة منزل في محلة أبو قمحة خراج بلدة حاصبيا

سطا مجهولون على منزل المواطن م.د في محلة أبو قمحة خراج بلدة حاصبيا بواسطة الخلع والكسر، حيث تمت سرقة قارورتي غاز ومعدات زراعية وأدوات منزلية.

 

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