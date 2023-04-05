توقيف 46 سورياً في بلدتي الباروك والفريديس

توقيف 46 سورياً في بلدتي الباروك والفريديس



نفذت مديرية المخابرات بمؤازرة الوحدات العسكرية المنتشرة في بلدتَي الباروك والفريديس في قضاء الشوف مسحاً أمنياً للنازحين السوريين وأوقفت 46 سورياً: 19 لدخولهم خلسةً إلى الأراضي اللبنانية و27 لانتهاء مدة إقامتهم في لبنان. كما ضبطت عدداً من الدراجات النارية المخالفة وسيارة جيب Envoy من دون أوراق قانونية.



سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.