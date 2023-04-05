إقفال معملي أجبان وألبان في بعلبك وتوجيه إنذار إلى ثالث

إقفال معملي أجبان وألبان في بعلبك وتوجيه إنذار إلى ثالث



واصل رئيس قسم الصحة في محافظة بعلبك الدكتور علي هزيمة، بالتعاون مع رئيس قسم الزراعة في المحافظة الدكتور عباس الديراني، وبمؤازرة دورية من جهاز أمن الدولة جولاتهم الميدانية على معامل الأجبان والألبان في مدينة بعلبك والقضاء.



وخلال عمليات الكشف والمراقبة على ثلاثة معامل، تم طلب إقفال معملين يخصان الشقيقين (ح. ش.) حتى تحسين آلية العمل والالتزام بالشروط الصحية.



كما وتم توجيه إنذار لمعمل ثالث من أجل تحسين جودة الإنتاج، والالتزام بالشروط الصحية والفنية للمعمل.