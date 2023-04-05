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توقيف 10 مطلوبين في محافظة جبل لبنان
أمن وقضاء
2023-04-05 | 15:40
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توقيف 10 مطلوبين في محافظة جبل لبنان
توقيف 10 مطلوبين في محافظة جبل لبنان
أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محافظة جبل لبنان 10 سوريين لوجود مذكرات توقيف في حقهم بجرائم: إطلاق النار على مواطنين، السرقة، التعدّي على الأملاك الخاصة، الإتجار بالأسلحة، الدخول خلسةً إلى الأراضي اللبنانية، التجول من دون أوراق قانونية.
ضُبط في حوزتهم مسدسان حربيان ودراجة نارية غير قانونية.
سُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص
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