شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات في ضهر العين وتوقف اثنين منهم

بيان صادر عن قوى الأمن

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة أنه في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف المتورطين بها، وبعد أن تعرّض محل مجوهرات في بلدة ضهر العين - الكورة، بتاريخ 18-3-2023 لمحاولة سطو مسلّح باءت بالفشل، من قبل أشخاص مجهولين مسلّحين استخدموا سيّارة نوع "بي أم X5" من دون لوحات وذات زجاج حاجب للرؤية، كثّفت القطعات المختصّة في الشّعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لكشف المتورّطين.



وبنتيجة التحريّات الدقيقة، تم تحديد هويّة أحد المشتبه بهم، ويدعى م. ج. (من مواليد عام ۱۹۹۸، لبناني) وبتاريخ 23-3-2023، وبعد رصدٍ ومراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات الشّعبة من توقيفه في مجدليا، وبرفقته شقيقه هـ. ج. (من مواليد عام ۲۰۰۰، لبناني).



وبالتحقيق معهما، اعترفا أنهما قاما بتنفيذ الأمور اللّوجستية لعملية السّطو المسلّح وتزويد باقي أفراد العصابة بالسيّارة لاستخدامها في العملية، وذلك بعد إزالة اللّوحات عنها ووضع حاجب للرؤية على زجاجها، لقاء بدل مادي.



وتم ضبط السّيّارة، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَيْن وأودعا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص".