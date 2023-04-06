صفارات إنذار وإطلاق صواريخ... ماذا يحصل في الجنوب؟ (فيديو)

إطلاق صواريخ بين لبنان وإسرائيل..



توقف القصف باتجاه اسرائيل وتحديدا عند أطراف بلدات القليلة الحنية وزبقين والتي كانت تعرضت لعشرات القذائف المدفيعة، حيث تسود المنطقة اجواء من الترقب الهدوء الحذر، ويقوم الجيش اللبناني بعمليات تفتيش عن أماكن اطلاقها.

وعلى عكس ما تردد، اشارت معلومات الى أن إسرائيل لم تردّ بالقصف وما سقط في لبنان من المرجّح أن يكون من القبة الحديدية.

وكانت الوكالة الوطنية للإعلام قد أشارت الى أنّ المدفعية الإسرائيلية قد قصفت بعدد من القذائف الثقيلة من مواقعها عند الحدود مع لبنان في القطاع الغربي أطراف بلدتي القليلة والمعلية في قضاء صور.



وشهدت المنطقة اطلاق عدد من صواريخ الكاتيوشا مصدرها الأراضي اللبنانية في منطقة القطاع الغربي.



وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن اعتراض مجموعة الدفاع الجوي لصاروخ أطلق من لبنان باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك عقب التقرير الأولي بشأن صفارات الإنذار التي دقت في بلدة شلومي وموشاف بيتزيت.



وقد كشف في تغريدة على حسابه عبر تويتر أنه تمّ إطلاق صفارات الانذار مجدّداً في الجليل.



وأكّدت وسائل إعلام عبرية، اندلاع حريق في إحدى مستوطنات شمال فلسطين المحتلة.



بدورها كشفت هيئة البث الإسرائيلية إصابة شخصين بشظايا صاروخية جراء القصف، وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية في وقت لاحق بـ 3 إصابات بشظايا صواريخ جراء القصف الذي استهدف منطقة الجليل الغربي.



فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية في وقت لاحق أنّ وابلاً آخر من الصواريخ أطلقت على الجليل الغربي.



وأكّدت قناة "العربية" أنّ الجيش اللبناني بدأ ينتشر على الحدود مع إسرائيل لتحديد موقع إطلاق الصواريخ.



وقد سادت حالة من التوتر والهلع لدى الاهالي وشهدت المنطقة حركة سير غير مسبوقة باتجاه صور فيما تقوم دوريات من الجيش واليونيفيل بالبحث عن مكان اطلاق الصواريخ.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية الى أنه تم ّأطلاق ما بين 25- 3 صاروخا وليس أكثر بعد أن كانت وسائل إعلام أخرى لفتت الى أنّ عدد الصواريخ وصل الى مئة.

وأفادت "سكاي نيوز" بأنّ هناك ترجيحات إسرائيلية بوقوف فصائل فلسطينية وراء إطلاق القذائف الصاروخية من لبنان.