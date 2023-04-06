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الجيش: دوريات في صور بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

الجيش: دوريات في صور بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان

بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٣، أطلق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

