الجيش اللبناني: العثور على منصات صواريخ في محيط بلدتَي زبقين والقليلة

أكّد الجيش اللبناني أن وحدة من الجيش عثرت على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ المعدّة للإطلاق في محيط بلدتَي زبقين والقليلة.



وأشار الى أنه يجري العمل على تفكيكها.

وأكّد في بيان آخر أنه بتاريخ ٦/٤/٢٠٢٣، أطلق عدد من الصواريخ من محيط بلدات القليلة والمعلية وزبقين في قضاء صور باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة.



ويقوم الجيش اللبناني بتسيير دوريات في المنطقة بالتنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.