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بعد نحو شهرين على توقيفه في ملف الصرافين غير الشرعيين... إخلاء سبيل "علي الله"

بعد نحو شهرين على توقيفه في ملف الصرافين غير الشرعيين... إخلاء سبيل "علي الله"





كذلك، أخلي سبيل عيسى كنج بكفالة ملياري ليرة، ويحيى أبو سكينة وعلي الحلباوي بكفالة مليار ليرة عن كل منهما، ومحمد عبدالله الحلباوي بكفالة ملياري ليرة.



وفور إطلاق سراحه، إستقبل الخليل بإطلاق كثيف للرصاص وقذائف الـ"آر بي جي" في منطقة الشياح حيث يقيم.

بعد نحو شهرين على توقيفه في ملف الصرافين غير الشرعيين بتهمة المضاربة على العملة الوطنية، أخلي اليوم سبيل "علي نمر الخليل" الملقب بـ"علي الله"، وذلك بعدما وافقت الهيئة الإتهامية في بيروت برئاسة القاضي ماهر شعيتو على تخليته بكفالة ثلاثة مليارات ليرة.كذلك، أخلي سبيل عيسى كنج بكفالة ملياري ليرة، ويحيى أبو سكينة وعلي الحلباوي بكفالة مليار ليرة عن كل منهما، ومحمد عبدالله الحلباوي بكفالة ملياري ليرة.وفور إطلاق سراحه، إستقبل الخليل بإطلاق كثيف للرصاص وقذائف الـ"آر بي جي" في منطقة الشياح حيث يقيم.