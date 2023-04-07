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الجيش: العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق في سهل مرجعيون (صور)

الجيش: العثور على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق



اعلن الجيش اللبناني على حسابه الرسمي عبر تويتر أن "وحدة من الجيش عثرت في سهل مرجعيون على راجمة صواريخ بداخلها عدد من الصواريخ التي لم تنطلق، ويجري العمل على تفكيكها".