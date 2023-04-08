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عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها

أمن وقضاء
2023-04-08 | 04:29
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عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها
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عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها

عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لملاحقة المتورطين بعمليات سرقة الكابلات الكهربائية التي كثرت في مختلف المناطق اللبنانية، كثفت الشعبة دورياتها في المناطق التي تحدث فيها هذه العمليات للحد منها وتوقيف مرتكبيها.

وبنتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت الشعبة إلى تحديد عصابة يقوم أفرادها بسرقة الأسلاك الكهربائية وبيعها، ومن بينهم كل من:
ي. خ. (مواليد عام 1988، لبناني)
ي. ع. (مواليد عام 1987، سوري).

وقد تبين أن الأول من أصحاب السوابق بجرائم سرقة وتهديد وتسبب بإيذاء وقدح وذم، وهو سجين سابق، ويوجد بحقه خلاصة حكم.

وبتاريخ 30-3-2023، وبعد عملية مراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفهما بعد أن تم رصدهما داخل إحدى البؤر في محلة أرض جلول أثناء قيامهما ببيع كمية كبيرة من النحاس، وضبطت سيارة رباعية الدفع نوع "شيروكي" وبيك أب.

وبتفتيشهما والمركبتين الآليتين، عثر على مسدس حربي مع ممشط و/5/ طلقات، سلاحين حربيين نوع كلاشنكوف مع /3/ مماشط و/39/ طلقة، وسكين يدوية الصنع. كذلك، تم ضبط كمية من النحاس المعروضة للبيع والتي قدرت زنتها بحوالى /620/ كلغ.

وبالتحقيق معهما، إعترفا بتشكيلهما مع آخرين عصابة تقوم بسرقة الكابلات النحاسية، وأنهما يقومان بتخبئة المسروقات في منزل الأول وبيعها داخل بؤر الخردة لقاء بدل مادي يوزع بينهما وبين أفراد العصابة.

وتم حجز البيك أب والسيارة رباعية الدفع عدليًا.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

قوى الأمن الداخلي

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