موقوف بجرائم إحتيال وسلب وترويج عملة مزيفة أوقفه مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال

موقوف بجرائم إحتيال وسلب وترويج عملة مزيفة أوقفه مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال

في إطار المتابعة المستمرة التي يقوم بها مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية في قوى الأمن الداخلي للحد من الجرائم وتوقيف مرتكبيها.



وبتاريخ 5-4-2023، وفي محلة غاليري سمعان، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، تمكنت عناصر المكتب المذكور من توقيف المدعو:

ح. ض. (مواليد عام 1999، لبناني) بجرائم إحتيال وسلب وترويج عملة مزيفة، وبتفتيشه ضبطت بحوزته مسدسًا حربيًا.



وبالتحقيق معه، إعترف بما نسب إليه بالإشتراك مع آخرين، العمل جار لتوقيفهم.



لذلك، وبناء على إشارة القضاء المختص، تعمم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى المكتب المذكور الكائن في ثكنة العقيد الشهيد جوزيف ضاهر - بولفار كميل شمعون أو الإتصال على الرقم: 290881-01 تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.