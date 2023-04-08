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إلقاء القبض على شخصٍ يروّج المخدّرات في عدة مناطق جنوبية
أمن وقضاء
2023-04-08 | 09:12
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إلقاء القبض على شخصٍ يروّج المخدّرات في عدة مناطق جنوبية
يروّج المخدّرات في عدة مناطق جنوبية ومفرزة استقصاء الجنوب توقفه وشريكته واثنين من زبائنه
أوقفت قوى الأمن الداخلي شخصًا يروّج المخدّرات في عدة مناطق جنوبية.
وفي التفاصيل، في إطار المتابعة المسّتمرة التي تقوم بها مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدّرك الإقليمي لمكافحة مختلف أنواع الجرائم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، توصّلت هذه المفرزة إلى تحديد هوية مروّج ينشط بترويج المخدّرات في عدة مناطق جنوبية، ويدعى:
ح. ت. (مواليد عام 1997، لبناني)
وهو مطلوب للقضاء بموجب 3ملاحقات قضائية بجرائم مخدرات، كما انه مسلّح بشكل دائم وشديد الحذر في تحركاته، بحيث يستخدم سيارة أحد زبائنه للتنقل مقابل إعطائه كمية من حشيشة الكيف.
على الأثر، وبعد الرصد والتعقب، كمنت له إحدى دوريات المفرزة في محلة أبو الأسود، وألقت القبض عليه اثناء محاولته مغادرة فندق على متن سيارة الزبون، كما أوقفت شريكته في عمليات الترويج، وتدعى:
ر. ح. (مواليد عام 2002، لبنانية)
يوجد بحقها مذكرة توقيف وبلاغ بحث وتحر بجرم مخدرات.
بتفتيشهما، عثر بحوزتهما على مسدس حربي، كمية من مادتي الماريجوانا وحشيشة الكيف مقسمة ومعدة للترويج، حبوب مخدّرة، دفتر لف ومبلغ مالي.
كذلك، تمكنت من ضبط السيارة وهي نوع "ب أم" وأوقفت من كان على متنها، وهما اللبنانيان:
ع. س. (موالد عام 1997)
م. ح. (مواليد عام 1998)
باستماع إفادة (ح. ت.)، صرّح بقيامه بترويج المخدّرات لعدد من الزبائن.
أودعوا مع المضبوطات المرجع المختص، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المخدّرات
مناطق جنوبية
استقصاء الجنوب
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