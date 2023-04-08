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الجيش اللبناني: العثور على منصات صواريخ في سهل القليلة (صور)

الجيش اللبناني يعثر في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام

أكّد الجيش اللبناني أن وحدة منه عثرت في سهل القليلة على منصات صواريخ وعدد من الصواريخ التي كانت قد أعِدّت للإطلاق منذ أيام.



وشدد على أنه يجري العمل على تفكيكها.