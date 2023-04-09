سقوط جرحى بحادث سير مروّع قبل نفق شكا بإتجاه طرابلس (صور)

حادث سير مروّع قبل نفق شكا بإتجاه طرابلس

وقع حادث سير مروّع قبل نفق شكا بإتجاه طرابلس مساء اليوم، ما أدى الى سقوط عدد من الجرحى.





