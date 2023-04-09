اشكال كبير في منطقة بكفتين-الكورة.. اطلاق نار وسقوط جرحى

اشكال كبير في منطقة بكفتين-الكورة..



وقع إشكال بين عدد من شبان العقيبه والعرب في منطقة بكفتين - الكورة، تخلله تضارب بالايدي وإشتباكات بالأسلحة.



وتشهد المنطقة توتراً في هذه الأثناء على خلفية ما حصل.



وقد توجهت قوة من الجيش والمخابرات إلى البلدة لضبط الوضع ومعرفة ملابسات الاشكال الذي تسبب بسقوط 4 جرحى من الطرفين نقلوا إلى المستشفيات.