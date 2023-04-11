توقيف مطلوبين بجرائم مختلفة في سقي التبانة - طرابلس (صور)

بيان صادر عن قيادة الجيش..

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، أنه بتاريخ ١٠/ ٤ /٢٠٢٣ أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة سقي التبانة - طرابلس المواطنين (ز.م.) و(ع.ع.) وشقيقه (ع.ع.) كونهم مطلوبين بجرائم السرقة والسطو وإطلاق النار.



وضُبطت في حوزتهم ثلاثة أسلحة حربية نوع كلاشنكوف مع ذخيرتها، ودراجتان ناريتان وآلية نوع ATV جميعها مسروقة، وكمية من المخدرات.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.