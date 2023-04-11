العثور على جثة في خراج بلدة يانوح مصابة بطلق ناري

العثور على جثة في خراج بلدة يانوح مصابة بطلق ناري

عثر على اللبناني ح .ج البالغ من العمر 34 عاماً جثة في خراج بلدة يانوح الجنوبية في قضاء صور مصابة بطلق ناري في الرأس من بندقية صيد، بحسب الوكالة الوطنية للاعلام.



وحضرت القوى الأمنية وباشرت تحقيقاتها بالحادث.