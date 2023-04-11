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ارتكب جريمة قتل في سوريا وفرّ إلى لبنان.. وقوى الأمن توقفه في الجيّة
أمن وقضاء
2023-04-11 | 06:15
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ارتكب جريمة قتل في سوريا وفرّ إلى لبنان.. وقوى الأمن توقفه في الجيّة
بيان صادر عن قوى الامن الداخلي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه "ضمن إطار الخطة التي وضعتها المجموعة الخاصة في وحدة الشرطة القضائية لمكافحة مختلف أنواع الجرائم وتوقيف مرتكبيها، وعلى خلفية مقتل شخص سوري من آل مهنا في محافظة السويداء – سوريا في عام ٢٠١٣، وتورّط المدعو (ط. ج. سوري الجنسية) بجريمة القتل، إذ أقدم على طعن المجني عليه أكثر من /40/ طعنة في أنحاء جسده وسلبه مبالغ مالية كانت بحوزته، ولاذ بالفرار من بعدها مباشرةً الى الأراضي اللبنانية، حيث تنقّل في أكثر من منطقة مستخدماً أوراقًا ثبوتية مزوّرة.
وبنتيجة المتابعة الميدانية التي قامت بها المجموعة الخاصّة، تمكّنت من توقيفه في محلّة الجيّة، وتبيّن أنه يوجد بحقّه مذكّرة صادرة عن الإنتربول بجرم قتل تقضي عقوبتها بالإعدام.
وسُلّم الموقوف الى قسم المباحث الجنائية المركزية، للتوسّع بالتحقيق معه، بناءً على إشارة القضاء المختص".
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