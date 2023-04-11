توقيف مواطنين في منطقتي جب جنين وكامد اللوز شاركوا في إِشكال عائلي

بيان صادر عن الجيش..

أعلنت قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه، أنه بتاريخ 11/ 4/ 2023، دهمت قوة من الجيش منازل عدد من المطلوبين في منطقتي جب جنين وكامد اللوز – البقاع الغربي وأوقفت المواطنين (ع.خ.)، (م.خ.)، (م.أ.)، (ع.ح.)، لمشاركتهم في إشكال عائلي تخلله تبادل لإطلاق النار دون وقوع إصابات.



وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.