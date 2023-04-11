شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين

شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين



تعرض شاب وفتاة على طريق عام صيدا - جزين في كفرفالوس للطعن والسرقة من قبل شابين كانا يستقلان دراجة نارية.



وعمل الصليب الأحمر على نقلهما إلى "مستشفى لبيب" في صيدا للمعالجة.



وتقوم الأجهزة الأمنية بالتحقيق والمتابعة لإلقاء القبض على الفاعلين.