ضبط 120 ألف حبة كبتاغون داخل منزل في بلدة قبعيت وتوقيف أحد المتورطين

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة انه في إطار المتابعة المسّتمرة لملاحقة المتورطين بعمليات تجارة وترويج المخدّرات، توافرت معلومات لمفرزة حلبا القضائية في وحدة الشّرطة القضائية عن وجود كمية كبيرة من المخدّرات داخل منزل قيد الانشاء في منطقة قبعيت - قضاء عكار.وبناء عليه، وبتاريخ اليوم 12-4-2023 داهمت قوة من هذه المفرزة المنزل، وبتفتيشه ضبطت حوالى /120,000/ حبة كبتاغون.كما تمكنت من إلقاء القبض على أحد المتورطين، ويدعى خ. ع. (مواليد عام 2000، سوري).والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.