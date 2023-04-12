نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

بتاريخ 16-2-2023، وأثناء قيام موظفين بنقل مبلغ مالي عائد للشركة التي يعملون لديها على متن فان نوع "تويوتا"، وذلك من محلة بشامون إلى مكتب الشركة في بيروت، وعند وصولهم إلى مدخل نفق المطار، إعترضت طريقهم سيارة نوع هيونداي "i10" لون فضي من دون لوحات على متنها شخصين ملثمين، وبحوزتهما مسدسين حربيين، حيث قاما بإطلاق النار على إطارات الآلية، وأنزلا سائقها على الأرض، وسرقا مبلغًا ماليًا قدر بحوالى /38،000/ دولار أميركي، و/127،000،000/ ل.ل.، وفرا إلى جهة مجهولة.



‎وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة إلى كشف تورط أحد موظفي الشركة بالعملية، كما تمكنت من تحديد هوية افراد العصابة، وهم اللبنانيون:

‎- ف. ع. ح. (مواليد عام 1993) وهو موظف في الشركة

- ع. ح. (مواليد عام 1983)

- م. ط. (مواليد عام 1988)

- ع. ع. (مواليد عام 1997).



وخلال الفترة الممتدة بين 13و27-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق شحيم، وبياقوت، وبرج البراجنة، أسفرت عن توقيفهم جميعًا.



‎وبالتحقيق معهم، إعترف الأول والثاني بقيامهما بالتخطيط لعملية السلب بقوة السلاح، والإتفاق مع الثالث والرابع لتنفيذها. وقد أكد الأخيران ما نسب اليهما، وأنهما إستأجرا لهذه الغاية سيارة الهيونداي المستخدمة في عملية السلب. كما صرحا أنهما قاما بتواريخ سابقة بمراقبة الفان الذي يتم على متنه نقل الأموال مستخدمين دراجة آلية.



وتمكنت دوريات الشعبة من ضبط سيارة الهيونداي، والمسدسين الحربيين المستخدمين في عملية السلب، بالإضافة إلى الدراجة التي استخدمت في عملية المراقبة.



‎وتم استرجاع قسم من المبلغ المسروق وقدره /15،794/ دولار أميركي و/145،000،000/ ل.ل، كما تم ضبط سيارة نوع "كيا"، ودراجة آلية قاموا بشرائهما بالأموال المسروقة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.