الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج منوعات حال الطقس صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
منوعات
حال الطقس
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
سهرات رأس السنة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

أمن وقضاء
2023-04-12 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

بتاريخ 16-2-2023، وأثناء قيام موظفين بنقل مبلغ مالي عائد للشركة التي يعملون لديها على متن فان نوع "تويوتا"، وذلك من محلة بشامون إلى مكتب الشركة في بيروت، وعند وصولهم إلى مدخل نفق المطار، إعترضت طريقهم سيارة نوع هيونداي "i10" لون فضي من دون لوحات على متنها شخصين ملثمين، وبحوزتهما مسدسين حربيين، حيث قاما بإطلاق النار على إطارات الآلية، وأنزلا سائقها على الأرض، وسرقا مبلغًا ماليًا قدر بحوالى /38،000/ دولار أميركي، و/127،000،000/ ل.ل.، وفرا إلى جهة مجهولة.

‎وعلى الفور، باشرت القطعات المختصة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والإستعلامية، ونتيجة الإستقصاءات والتحريات المكثفة، توصلت هذه الشعبة إلى كشف تورط أحد موظفي الشركة بالعملية، كما تمكنت من تحديد هوية افراد العصابة، وهم اللبنانيون:
‎-   ف. ع. ح. (مواليد عام 1993) وهو موظف في الشركة
- ع. ح. (مواليد عام 1983)
- م. ط. (مواليد عام 1988)
- ع. ع. (مواليد عام 1997).

وخلال الفترة الممتدة بين 13و27-3-2023، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت القوة الخاصة في شعبة المعلومات مداهمات وكمائن في مناطق شحيم، وبياقوت، وبرج البراجنة، أسفرت عن توقيفهم جميعًا.

‎وبالتحقيق معهم، إعترف الأول والثاني بقيامهما بالتخطيط لعملية السلب بقوة السلاح، والإتفاق مع الثالث والرابع لتنفيذها. وقد أكد الأخيران ما نسب اليهما، وأنهما إستأجرا لهذه الغاية سيارة الهيونداي المستخدمة في عملية السلب. كما صرحا أنهما قاما بتواريخ سابقة بمراقبة الفان الذي يتم على متنه نقل الأموال مستخدمين دراجة آلية.  

وتمكنت دوريات الشعبة من ضبط سيارة الهيونداي، والمسدسين الحربيين المستخدمين في عملية السلب، بالإضافة إلى الدراجة التي استخدمت في عملية المراقبة.

‎وتم استرجاع قسم من المبلغ المسروق وقدره /15،794/ دولار أميركي و/145،000،000/ ل.ل، كما تم ضبط سيارة نوع "كيا"، ودراجة آلية قاموا بشرائهما بالأموال المسروقة.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

شعبة المعلومات

قوى الأمن الداخلي

LBCI التالي
جرح عسكري في الجيش في إصطدام آليته بشاحنة لـ"اليونيفيل "على طريق الخيام - برج الملوك
ضبط 120 ألف حبة كبتاغون داخل منزل في بلدة قبعيت وتوقيف أحد المتورطين
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2023-04-09

"الأمن أمانة".. توقيفات وضبط مخدرات في حصيلة عمل قوى الأمن الداخلي خلال أسبوع

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-08

عصابة تنشط بسرقة الكابلات الكهربائية وشعبة المعلومات تكشف هوية أفرادها

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-06

شعبة المعلومات تكشف هويّات منفذي عملية السّطو المسلّح على محل مجوهرات في ضهر العين وتوقف اثنين منهم

LBCI
أمن وقضاء
2023-04-03

تفاصيل توقيف الفاعل الذي اعتدى وحاول اغتصاب الصحافيّة البريطانيّة من قبل شعبة المعلومات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
06:25

مصلحة الإقتصاد في الجنوب تسطر محاضر ضبط في الخرايب لهذه المخالفات...

LBCI
أمن وقضاء
06:04

إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة

LBCI
أمن وقضاء
05:58

جرح عسكري في الجيش في إصطدام آليته بشاحنة لـ"اليونيفيل "على طريق الخيام - برج الملوك

LBCI
أمن وقضاء
03:23

ضبط 120 ألف حبة كبتاغون داخل منزل في بلدة قبعيت وتوقيف أحد المتورطين

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
05:06

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
أمن وقضاء
2023-02-22

المعلومات توقف المعتدين على المزار الديني في شرق صيدا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2023-04-09

ماذا خسرت الرياضة اللبنانية من عدم إستكمال مشروع مجمع إميل لحود الاولمبي للسباحة؟

LBCI
فنّ
2023-04-04

فارس كرم يردّ على ميريام فارس: "أنتِ ما بتشبعي بهدلة يا بنت؟"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:06

"هردبشت" فيلم ينطلق في صالات العرض اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:01

نهائي مبكر يجمع في دوري الأبطال بايرن ميونيخ ومانشستر سيتي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

"فينيقيا" عمل مسرحي جديد لفرقة كركلا والإفتتاح الخميس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من السماء إلى الأرض... اللبناني يشوه جمال الطيور المهاجرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

ماذا تفعل إذا "نعست" أثناء القيادة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لا إعتذار كفيلاً في مسحِ ما طبعته فعلة الدالاي لاما في ذاكرة الطفل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

هل خططت مصر سرًا لتزويد روسيا بالصواريخ في حربِها على أوكرانيا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

مصر وتركيا: صلح تكتمل فصوله؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

إيران والسعودية... زيارات دبلوماسية وإقتصادية مقبلة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
07:29

وزارة الإقتصاد حددت سعر الخبز

LBCI
أمن وقضاء
13:45

شاب وفتاة تعرضا للطعن والسرقة على طريق عام صيدا - جزين

LBCI
حال الطقس
01:56

الى متى يستمر المنخفض الجوي؟

LBCI
خبر عاجل
05:44

معلومات للـLBCI: قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي يخلي سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة ويحيل الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة

LBCI
أخبار دولية
11:03

مجلس التعاون الخليجي يدعو لاجتماع يبحث إمكانية عودة سوريا للجامعة العربية

LBCI
أمن وقضاء
05:06

نفذوا عملية سلب مبلغ مالي بقوة السلاح في محلة طريق المطار وشعبة المعلومات توقفهم

LBCI
خبر عاجل
05:56

بو صعب: موضوع إجراء الإنتخابات البلدية أصبح شبه مستحيل وسأتقدم بصفتي الشخصية بإقتراح قانون لتمديد ولاية المجالس البلدية والإختيارية لمدة أربعة أشهر

LBCI
أخبار لبنان
17:01

باسيل: لا نقبل على أرضنا الا بالسلاح اللبناني في يد اللبنانيين

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة