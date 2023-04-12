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جرح عسكري في الجيش في إصطدام آليته بشاحنة لـ"اليونيفيل "على طريق الخيام - برج الملوك

جرح عسكري في الجيش في إصطدام آليته بشاحنة لـ"اليونيفيل "على طريق الخيام - برج الملوك



إصطدمت آلية تابعة للجيش نوع "هامر" بشاحنة تابعة لقوات "اليونيفيل" على طريق الخيام - برج الملوك، مما أدى إلى إصابة أحد عسكريي الجيش برضوض.



وقد حضرت إلى المكان دورية من الجيش وقوات الأمم المتحدة لإجراء التحقيقات اللازمة وسحب الآليات المتضررة.