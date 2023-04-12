إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة

إخلاء سبيل هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة

كشفت معلومات للـLBCI أن قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي أخلى سبيل رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم وجميع المتورطين معها في ملف فساد النافعة>



وأحال الدغيدي الملف على النيابة العامة الإستئنافية للرفض أو الموافقة، علمًا أنه من حق النيابة العامة إما الموافقة وإما إستئناف القرار أمام الهيئة الإتهامية.