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مصلحة الإقتصاد في الجنوب تسطر محاضر ضبط في الخرايب لهذه المخالفات...
أمن وقضاء
2023-04-12 | 06:25
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مصلحة الإقتصاد في الجنوب تسطر محاضر ضبط في الخرايب لهذه المخالفات...
مصلحة الإقتصاد في الجنوب تسطر محاضر ضبط في الخرايب لهذه المخالفات...
نظمت مصلحة الإقتصاد في الجنوب محاضر ضبط في بلدة الخرايب بمؤازرة جهاز أمن الدولة، وأتت المخالفات كالتالي:
- عدم إلتزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة
- ملحمة تقوم ببيع لحوم برازيلية دون الإعلان عنها.
كما جالت فرق المصلحة في بلدة أرزي ومدينة صيدا على السوبرماركت والملاحم.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مصلحة الإقتصاد
الجنوب
الخرايب
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