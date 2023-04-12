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مداهمة 15 منزلاً و٥ مزارع في مقنة البقاعية.. وتوقيف أشخاص متورطين بعمليات سرقة

أمن وقضاء
2023-04-12 | 08:05
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مداهمة 15 منزلاً و٥ مزارع في مقنة البقاعية.. وتوقيف أشخاص متورطين بعمليات سرقة
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مداهمة 15 منزلاً و٥ مزارع في مقنة البقاعية.. وتوقيف أشخاص متورطين بعمليات سرقة

مداهمة 15 منزلاً و٥ مزارع في مقنة البقاعية..

داهمت  قوة من الجيش ١٥ منزلا و٥ مزارع في بلدة مقنة وجرودها. 

واوقفت شخصين من "آل المقداد"، متورطين في عمليات سرقة زوايا التشبيك الحديدية لأبراج التوتر العالي في خراج بلدة مقنه البقاعية.

ويجري العمل على تعقب عدد من المطلوبين.
 
 
 

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