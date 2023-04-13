٩ سيارات مسروقة ضبطتها شعبة المعلومات وأعادتها لأصحابها

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بتاريخ 4-4-2023، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول وجود عدد من السيارات المسروقة مركونة في بلدتي تول وكوثريّة السيّاد في محافظة الجنوب. وعلى الفور، توجهت دوريات من شعبة المعلومات إلى البلدتين المذكورتين وضبطت السيارات، وقد تبيّن أنّ عددها 9 ومن أنواع مختلفة: تويوتا، هوندا، هيونداي وكيا. كما تمكنت الشعبة من توقيف اثنين من المشتبه بتورطهما بعملية السرقة، وهما كلّ من:



- م. و. (مواليد عام 1994، لبناني)

- ع. ب. (مواليد عام 1992، لبناني).



‎بالتحقيق معهما، اعترفا انهما قاما بشراء السيارات من أحد الأشخاص من دون معرفتهما بأنها مسروقة.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد سلمت السيارات المسروقة الى أصحابها، وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناء على إشارة القضاء المختصّ، والعمل مستمر لتوقيف باقي المتورطين.