بعد تقديم شكوى قضائية لإبطال قرار نقابة المحامين بشأن الظهور الإعلامي... نزار صاغية للـLBCI: إنها قضية مجتمع!

بعد قرار نقابة المحامين بفرض الحصول على إذن مسبق قبل الظهور الإعلامي للمحامين، تقدم ثلاثة عشر محامياً بشكوى قضائية لإبطال قرار النقابة.



وقال المحامي نزار صاغية للـLBCI من أمام قصر العدل اليوم: "يجب أن يعلم الإعلام ماذا يحصل في القضاء والقانون وكلما ارتفعت معرفة المجتمع بما يحصل في القضاء كلما ارتفعت قدرته على الدفاع عن نفسه".



ولفت الى أن هذه الدعوى هي لإنقاذ النقابة ودور النقابة، مشدّدا على أن هذه القضية هي قضية مجتمع.



من جهته، قال المحامي جاد طعمه للـLBCI: "نحن لسنا في خصومة شخصية مع النقابة بل هناك اختلاف في وجهة النظر". وأضاف: "هذا خلاف حضاري".