القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي (صور)

القاضية عون تستأنف قرار إخلاء سبيل هدى سلوم وتقرر إبقاءها قيد التوقيف الاحتياطي

استأنفت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان غادة عون قرار قاضي التحقيق وطلبت:



1 - قبول الاستئناف شكلاً لوروده ضمن المهلة القانونية، مستوفيا الشروط الشكلية المفروضة كافة.



2 - فسخ القرار المستأنف وإبقاء المدعى عليها، هدى سلوم، قيد التوقيف الاحتياطي.